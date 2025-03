Coutinho fica perto de retorno, e Léo Jardim desfalca jogo-treino do Vasco

Meia deve voltar a treinar com grupo na segunda, enquanto goleiro sente dores no joelho esquerdo e não entrou em campo contra o Boavista

O Vasco atualizou a situação dos jogadores lesionados, neste sábado (22). O meia Philippe Coutinho está perto de seu retorno e deve voltar a treinar com grupo na segunda-feira (25). Contudo, o goleiro Léo Jardim, com dores no joelho esquerdo, ficou fora do jogo-treino contra o Boavista, neste sábado, no CT Moacyr Barbosa.

Coutinho deve participar das atividades normalmente antes da estreia do Vasco contra o Santos pelo Brasileirão. Ele, afinal, segue em fase avançada da reabilitação da lesão no músculo adutor da coxa direita. Por outro lado, Léo Jardim se queixou de dores no joelho esquerdo e está entregue ao departamento médico, com expectativa de retorno no início da semana que vem.