Com novidades, Botafogo vence o Novorizontino em amistoso

Surpresa na escalação inicial, De Paula marca duas vezes antes da estreia do Glorioso no Campeonato Brasileiro, contra o Palmeiras / Crédito: Jogada 10

No ensaio geral para a estreia no Campeonato Brasileiro (domingo, 30, contra o Palmeiras) e para a maratona que se anuncia, o Botafogo correspondeu, mostrando alguns predicados interessantes para 2025, ano que, para o Glorioso, só começa mesmo na próxima semana. Neste sábado (22), no Estádio Nilton Santos, venceu o Novorizontino, da Série B, por 3 a 1, em amistoso. Novo técnico do Botafogo, Renato Paiva, aniversariante do dia, colocou em campo algumas novidades. Apostou no volante De Paula e o colocou adiantado como meia, deixando Savarino no banco de reservas e jogando Santi aberto pela esquerda. Na defesa, voltou com Bastos e reativou a zaga “BB”. O resto da formação tática a torcida já estava bem familiarizada.

O primeiro tempo foi digno de um amistoso. Jogo morno, com poucas chances dos dois lados e com o Botafogo permitindo ao Novorizontino gostar do jogo. A equipe deu vários vacilos que deixaram o torcedor coçando a cabeça. John, por sua vez, estava ali para defender a grande oportunidade dos paulistas e garantir o zero no placar até então.

Ao Botafogo faltou mais contundência ofensiva, a intensidade prometida durante a semana e uma marcação mais compacta. Quando a equipe teve essa leitura, com a alta posse de bola desde o primeiro minuto, chegou ao gol. Telles chutou na trave e Barboza, curtindo uma de centroavante, empurrou para dentro. Em seguida, Artur achou De Paula, que, com um belo arremate da entrada da área, ampliou. De Paula é o craque do Botafogo Coube ao Mais Tradicional não tirar o pé do acelerador na etapa final, mesmo com as alterações. E o time, sim, demonstrou apetite. Tanto que De Paula, após errar feio uma finalização, acertou o pé quando teve outra chance e meteu o terceiro do Alvinegro. Até o adversário quis tirar uma casquinha também. Marlon, com um chutaço, descontou ao acertar o ângulo de Raul, terceiro goleiro do elenco do Botafogo. Na sequência, o Novorizontino fez Raul trabalhar com duas defesas. E parou por aí.