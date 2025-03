Bragantino e Cruzeiro ficam no empate em amistoso

Bragantino e Cruzeiro fizeram neste sábado, 22/3, um amistoso em Bragança Paulista, no Nabi Abi Chedid. O jogo serviu para os times ganharem ritmo, já que estavam parados há dias, desde suas eliminações nos respectivos estaduais. A partida contou com público de 4.659, e a renda (R$ 61.055) foi revertida para instituições de caridade. Ocorreram muitas substituições (só o Bragantino fez 15!) e o resultado final foi empate: 1 a 1. Os gols ocorreram no início do jogo. Borbas marcou de pênalti para os paulistas. Mas quase em seguida Gabigol empatou para a Raposa.

Apesar de ser um jogo para experiências (o Bragantino voltou com nove alterações apenas no intervalo), foi movimentado, com boas chances para cada lado. Cássio, por exemplo, fez pelo menos sete ótimas defesas. O Cruzeiro, por sua vez, contou com um Gabigol ativo, aparecendo nas melhores jogadas do time.