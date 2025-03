Bento diz que Brasil x Argentina será como Libertadores

Goleiro provavelmente substituirá o titular Alisson nesta terça-feira (25), no clássico válido pelas Eliminatórias para a Copa de 2026 / Crédito: Jogada 10

Bento estreou na Seleção Brasileira em amistoso diante da Inglaterra, também jogou como titular contra a Espanha e agora fará sua estreia em jogo de competição desde o início contra ninguém menos que a atual campeã do mundo Argentina, em Buenos Aires, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O tamanho da oportunidade e da responsabilidade, no entanto, não tiram a tranquilidade nem pressionam o goleiro do Al Nassr, da Arábia Saudita. Contudo, ele espera um clima não tão tranquilo assim no Monumental de Nuñez, terça-feira (25). “Vai ser jogo parecido com a Libertadores. A Argentina gosta de provocar e chegar um pouco mais forte contra o Brasil. Sempre foi assim. Jogo truncado, pegado e quem chegar mais concentrado vai levar vantagem. Acredito que o Brasil vai vencer e convencer”, declarou o goleiro neste sábado (22), em entrevista coletiva em Brasília.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A forma como vai se preparar para enfrentar um jogo desse porte, contudo, não mudará: “Estreei pelo Athletico-PR contra o River Plate e a minha preparação foi a mesma que eu fazia quando era sub-15. Preparação é sempre a mesma, valorizo todo jogo da mesma forma. O próximo é o mais importante. Talvez fique um pouco mais ansioso por se tratar de um clássico e fora de casa, com atmosfera diferente. Quando é criança você brinca na rua que está jogando Brasil x Argentina no Maracanã. Dessa vez é no Monumental, também mítico. É entrar concentrado, focado no que fazer defensivamente porque no ataque faremos nossa parte”.

O goleiro, aliás, viveu uma situação diferente na carreira diante da Colômbia. Pela primeira vez, foi chamado do banco para substituir um titular. Alisson teve um choque de cabeça e Bento precisou entrar. “Foi uma experiência diferente, mas se você viver os 90 minutos do jogo no banco tamém, isso ajuda a a entrar tranquilo. Além do mais, a Colombia pressionava até pancada do Alisson, quando entrei, por sorte, jogo ficou um pouco mais tranquilo. Não é normal entrar, mas foi tudo bem natural”, comentou. Alisson e Dibu Martinez Ademais, sobre Alisson, Bento disse admirar o goleiro e afirmou ainda que o considera vítima de preconceito por parte do torcedor brasileiro em geral.

“Falta reconhecimento ao Alisson. Recentemente, inclusive, fez um grande jogo na Champions League. Não se valoriza no Brasil a qualidade e o tamanho que ele tem na Europa. Talvez possa ter ficado marcado por eliminações nas Copas (2018 e 2022), mas não teve culpa alguma. Lá fora todos me perguntam dele. Espero que ele possa mudar essa visão que o pessoal tem dele”, projetou. Sobre Dibu Martinez, já lendário goleiro argentino que estará na outra meta, Bento disse que os dois tem características bem diferentes: ” Ele tem um jeito não tão comum nos goleiros. Normalmente são mais tranquilos. Por isso chama a atenção quando é diferente. A maneira dele se portar em campo deve ser para ajudar a se concentrar mais. Sou mais tranquilo, faço de outro modo. Mas o que posso dizer é que ele construiu muito bem sua carreira na seleção. Vai ser importante para a minha carreira enfrentar um goleiro como ele, um campeão mundial”. Por fim, Bento disse que enxerga evolução ao longo do trabalho do Dorival Júnior e fez uma previsão bem otimista para daqui a pouco mais de um ano.