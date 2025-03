Avaí empata com Chapecoense e conquista Catarinense pela 19ª vez

O Avaí é o campeão do Campeonato Catarinense 2025. Após quatro anos, o Leão da Ilha voltou a conquistar o título e se isolou como o maior vencedor do estado, com 19. Assim, ultrapassou o Figueirense, que segue com 18 e no jejum desde 2018. Dono da melhor campanha da primeira fase, o time avaiano precisava de um empate com a Chapecoense, neste sábado (22), na Ressacada, e assim fez com o placar de 1 a 1 para levantar o caneco.

Foi um jogo quente. Após o empate por 2 a 2 na partida de ida, o Avaí jogava por uma nova igualdade, enquanto a Chapecoense precisava da vitória. Assim, a Chape entrou em campo mais pilhada e saiu na frente do placar com Bruno Matias no início da etapa final. Porém, o Leão ficou com um a mais e conseguiu buscar o empate com Eduardo Brock, aos 29, de pênalti. O jogo ainda ficou marcado pelo excessivo número de cartões (sete amarelos e três vermelhos).