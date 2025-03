Arrascaeta segue com dores na coxa e vai passar por avaliação no Uruguai

Camisa 10 do Flamengo sentiu desconforto no adutor da coxa direita e deixou o gramado ainda no primeiro tempo de Uruguai x Argentina / Crédito: Jogada 10

Depois de Gerson, o Flamengo tem nova dor de cabeça por conta de lesão na Data-Fifa. Na última sexta-feira (21), Arrascaeta deixou o gramado ainda no primeiro tempo no confronto entre Uruguai e Argentina. O meia do Rubro-Negro sentiu dores no adutor e será reavaliado pelo departamento médico da seleção, já que ainda segue com dores no local. Em coletiva após a derrota do Uruguai, o técnico Marcelo Bielsa explicou a situação de Arrascaeta.

Ele teve um desconforto no adutor e não pôde continuar. Ele não teve nenhum desconforto anterior, saiu quando indicou que estava com um desconforto. Se tem algo que eu cuido é que os jogadores que correm risco de lesão não joguem, principalmente devido ao histórico", disse o treinador.

Além de dores na coxa, Arrascaeta, antes de deixar o gramado para dar lugar a De la Cruz, levou a mão à virilha enquanto aguardava a cobrança de um escanteio por parte da Argentina. Desde a Copa do Mundo de 2022, Arrascaeta foi relacionado para 14 partidas da seleção uruguaia, mas só permaneceu os 90 minutos em campo em apenas uma. Na ocasião, foi na derrota por 1 a 0 para o Peru, em 12 de outubro de 2024. Nos outros 13 jogos, o meia tem uma média de apenas 26 minutos por partida, além de ter desfalcado o Uruguai em nove ocasiões por causa de lesões.