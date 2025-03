Arrascaeta e De la Cruz são cortados da seleção do Uruguai

Camisa 10 do Flamengo segue com dores na coxa direita após duelo contra a Argentina, mas seleção não explica corte do volante

Giorgian de Arrascaeta e Nico de la Cruz, jogadores do Flamengo , foram cortados neste sábado (22) da seleção do Uruguai. Assim, eles não vão acompanhar a delegação até El Alto para a partida de terça-feira contra a Bolívia, pela 14ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O anúncio foi nas redes sociais da seleção uruguaia.

“Ele (Arrascaeta) teve um desconforto no adutor e não pôde continuar. Ele não teve nenhum desconforto anterior, saiu quando indicou que estava com um desconforto. Se tem algo que eu cuido é que os jogadores que correm risco de lesão não joguem, principalmente devido ao histórico”, disse o treinador Marcelo Bielsa após a partida.

Do outro lado, o volante atuou até o fim da partida na derrota por 1 a 0, sem aparentar qualquer problema. A seleção do Uruguai ainda não revelou a razão do corte de Nico de la Cruz.

Além deles, Gerson foi outro jogador do Flamengo que teve problemas. Ele também deixou o campo ainda no primeiro tempo de Brasil 2×1 Colômbia, na quinta. Os médicos detectaram uma contratura e fadiga muscular na coxa esquerda do Coringa. Eles, afinal, vão passar por nova avaliação no Flamengo.