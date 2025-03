Arana projeta duelo duro contra a Argentina e liga alerta com racismo em Buenos Aires

O lateral-esquerdo Guilherme Arana concedeu entrevista coletiva neste sábado (22/3), dois dias após a vitória do Brasil em cima da Colômbia por 2 a 1. O jogador ressaltou a importância do triunfo para a Seleção respirar nas Eliminatórias e já projetou o duelo contra a Argentina, na próxima terça-feira (25/3).

“Nós sabemos que é uma rivalidade gigantesca contra a Argentina. É inevitável não ter tipo de jogadas fortes. As duas equipes vão brigar pela vitória. É uma grande rivalidade. Mas precisamos do resultado, chegar lá, defender bem e sair do jogo com a vitória”, completou o lateral.

Além disso, o lateral da Seleção também comentou sobre a atmosfera que o Brasil deve encontrar em Buenos Aires e torceu para que os episódios de racismo não aconteça em solo argentino

“Sem dúvida nenhuma é uma atmosfera diferente. Mas acredito que temos jogadores experientes que já passaram por isso. Temos que ir lá para fazer um bom jogo, buscar o resultado, precisamos vencer. Em questão do racismo, espero que não venha a acontecer. Já estamos batendo nesta tecla há muito tempo. Caso venha acontecer, tomaremos as medidas necessárias, porque esse assunto já vem de longas datas. De nós brasileiros jogarmos contra equipes adversárias e sofrer come este racismo, violência. Mas torcer para que isso não aconteça.