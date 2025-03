Arana comenta busca por entrosamento na Seleção: ‘Tem que entender o jogo’

Lateral avalia parceria com Vini Jr e Raphinha no ataque do Brasil e comenta sobre o apoio ofensivo que dá no time de Dorival

Em coletiva neste sábado (22/3), o jogador comentou sobre as demandas de um lateral esquerdo na equipe brasileira, já que por muitas vezes Vini Jr. e Raphinha também avançam pelos lados do campo e o suporte que precisa dar aos colegas.

“A gente tem que entender um pouco o jogo. O 1×1 do Vini é muito forte. Se acabar passando toda hora eu vou acabar trazendo mais um jogador para marcar ele. Então, como a gente vem falando, isso requer entrosamento, requer treinamentos, coisa que a gente faz pouco pelo pouco tempo que temos. Mas é entender a parte do jogo, o momento que estamos passando, a hora de fazer a passagem, a hora de ficar um pouco sustentando a marcação na linha defensiva”, falou Arana.

Apesar de se preocupar muito com o entrosamento com a defesa, Arana também se destaca pelo seu estilo de jogo ofensivo. Contra a Colômbia, aliás, ele quase foi o herói do jogo. Já no final do confronto, o jogador tentou chegar na bola cruzada por Savinho, mas acabou se chocando com a trave e perdeu a chance.

“A questão da trave, acho que olhando pela televisão ficou bem feio o lance. Pensei também que ia ficar um pouco dolorido na costela, mas tá de boa. Graças a Deus não aconteceu nada grave, mas infelizmente eu perdi o gol”, finalizou.