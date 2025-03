Veja o emocionante encontro entre Igor Melo, repórter baleado, e Marlon Freitas

Comunicador chora ao encontrar com capitão do Glorioso em momento de muita emoção no Nilton Santos; veja o vídeo / Crédito: Jogada 10

Esta sexta-feira (21) representou um dia para lá de especial para o estudante de Comunicação Social, Igor Melo. O repórter de 32 anos, recentemente baleado por um policial militar no Rio de Janeiro, encontrou com jogadores do Botafogo, seu time de coração. E o momento foi de bastante emoção, especialmente no encontro com o capitão Marlon Freitas. Afinal, o aspirante a jornalista foi às lágrimas ao conversar com o camisa 17, relembrando a data final da Libertadores, conquistada pelo Mais Tradicional como fonte de inspiração para sua recuperação.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora LEIA MAIS: Botafogo e Gregore acertam cláusula de venda em renovação; entenda

“Brigado, vocês lutaram muito, assim como eu lutei também. Estou lutando. Minha inspiração foi vocês. Foi a luta de vocês naquele dia 30 (de novembro, dia da final da Libertadores de 2024). Me inspirei muito em você, capitão. Na tua luta, na tua história de resiliência, na tua história como homem. Eu só estou aqui por causa de vocês. Obrigado, capitão”, disse em meio à lágrimas e a abraços ao craque botafoguense. Freitas, claro, retribuiu os cumprimentos e também o carinho, falando palavras de força ao torcedor. “Você é um vencedor, você é um campeão, tá bom? Ninguém luta mais do que você. Isso aqui vai passar. Conta sempre com a gente”, disse o capitão.