Vasco x Palmeiras, pelo Brasileirão, tem novo local; confira

Esta será, então, a segunda partida do Vasco no Mané Garrincha como mandante em 2025. A diretoria vendera o mando para o clássico com o Fluminense, pela oitava rodada do Campeonato Carioca. Na ocasião, vitória tricolor por 2 a 1. O Palmeiras também atuará pela segunda vez no ano no local. A primeira, porém, foi como visitante, contra o Água Santa, pela oitava rodada do Paulistão. As equipes ficaram no 1 a 1 na capital federal.

A última partida entre Vasco e Palmeiras, aliás, foi exatamente no Mané Garrincha. Foi pela 27ª rodada do Brasileirão de 2024, com vitória do Verdão por 1 a 0. Flaco López marcou o gol da vitória palmeirense. Com 64.848 torcedores, este foi o maior público presente do Brasil em 2024.

O Cruz-Maltino não sabe o que é vencer o Palmeiras desde 2015. Já como mandante, a última vitória do time carioca foi em 2012.