Vasco quer renovar contrato com Puma Rodríguez

Com contrato apenas até o fim do ano, Cruz-Maltino visa evitar perder lateral-direito de graça; partes ainda conversarão

Mesmo sem ser titular, o lateral-direito Puma Rodríguez está valorizado no Vasco, que busca uma renovação contratual. O jogador de 28 anos está com a seleção do Uruguai, apesar de desfalcar a Celeste no duelo desta sexta-feira (21) contra a Argentina.

Com contrato até o fim do ano, o Cruz-Maltino visa evitar perdê-lo de graça. Afinal, a partir de julho o jogador já poderia assinar sem custos com qualquer equipe para 2026. Assim, o Vasco já trabalha para renovar com o uruguaio, segundo informações desta sexta do “ge”.