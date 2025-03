Uruguai x Argentina, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h

Uruguai x Argentina, nesta sexta-feira, 21/3, jogam pela 13ª rodada das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026, que será nos EUA, Canadá e México. Líder com 25 pontos, a Argentina, atual campeã do mundo, terá um osso duro. Afinal, o selecionado uruguaio entrou nesta rodada em segundo lugar, com 20 pontos, busca vencer para se aproximar dos Hermanos na ponta. A Voz do Esporte transmite este clássico a partir das 19h (de Brasília). A Jornada Esportiva se inicia a partir das 19h (de Brasília) sob o comando de Diego Mazur, que tambpém estará na narração assim que a bola rolar.