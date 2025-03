Sport apresenta uniforme especial em comemoração aos 120 anos do clube

Abaixo do escudo, posicionado no peito, tem o ano de fundação do Sport (1905) e o ano em que o clube completa seu 120º aniversário (2025). A vestimenta também conta com um patch comemorativo na barra da camisa, reforçando a celebração do Leão da Ilha. T

“Para nós é uma honra participar de mais um aniversário do Sport, um clube com tanta tradição no nosso futebol e quem em 2025 volta à elite do futebol brasileiro. No uniforme deste ano, buscamos homenagear os 120 anos dessa grande história do Leão da Ilha com uma camisa estilosa e que carrega o DNA da equipe. Certamente os torcedores e fãs do Sport vão adorar o resultado”, analisou Eduardo Dal Pogetto, diretor da Umbro no Brasil.

