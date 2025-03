São Paulo lista à Fifa e Conmebol possíveis punições para casos de racismo

Tricolor envia documento com seis propostas às federações; clube cita perda de três pontos no campeonato em disputa

O São Paulo enviou, nesta sexta-feira (21), um documento à Fifa e à Conmebol com propostas de punições para casos de racismo durante as partidas de futebol. O Tricolor, aliás, compartilhou as ideias nas redes sociais.

“Indignado e preocupado com os recorrentes episódios de racismo no futebol, o São Paulo Futebol Clube reforça sua posição favorável à existência de sanções esportivas como forma de punição para casos de discriminação racial”, escreveu o clube paulista na publicação.