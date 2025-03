Saiba quem pode entrar no grupo do Flamengo no Mundial de Clubes

Com a exclusão do León do Mundial de Clubes, o grupo D, que também é do Flamengo, fica à espera do novo adversário. Sem o clube mexicano, há três possibilidades para a definição do substituto que também jogará contra Chelsea e Esperánce, da Tunísia pela fase de grupos da competição internacional, nos Estados Unidos. Alajuelense, da Costa Rica, América do México, e o próprio retorno do León, porém é pouco provável, são as opções para a Fifa definir.

Alajuelense, da Costa Rica, é o time mais provável que faça parte do grupo. A equipe é a melhor do ranking da Concacaf depois das equipes do México e dos Estados Unidos, que já possuem dois representantes.