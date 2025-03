Raphinha brilha no Barcelona e na Seleção, mas quase deixou o clube

Atacante vive melhor temporada da carreira, destaca evolução sob Hansi Flick e minimiza disputa pela Bola de Ouro / Crédito: Jogada 10

Um dos principais jogadores do Barcelona, Raphinha vive a melhor temporada da carreira. Em 42 jogos, soma 30 gols e 20 assistências, sendo peça-chave do time. Além disso, Raphinha é o artilheiro da Seleção Brasileira nas Eliminatórias da Copa do Mundo, com cinco gols, e balançou a rede na vitória por 2 a 1 sobre a Colômbia, em Brasília, na última quinta-feira (20). No entanto, em entrevista ao ‘ge’, o atacante admitiu que cogitou deixar o clube antes da chegada de Hansi Flick.

"As coisas não estavam dando certo. Eu vinha de uma temporada abaixo do que poderia entregar e via as pessoas pedindo para eu ir embora. Todo dia saía uma notícia de que eu ia sair. Acabei pensando em deixar o clube", disse.

Raphinha também revelou que a chegada do treinador foi decisiva para sua permanência. “Depois da Copa América, o Hansi me ligou e pediu para eu me apresentar antes de tomar qualquer decisão. Ele disse que queria conversar e que contava comigo. Esse foi um ponto importante para eu ficar. Conversei com minha esposa e disse que, se ele fosse um homem justo e analisasse os jogadores pelo que entregam nos treinos, eu precisaria de apenas uma semana para ele gostar de mim como jogador e não se arrepender. Acho que deu certo”, explicou. Raphinha comenta sobre disputa pela Bola de Ouro Apesar de ser cotado para o prêmio, Raphinha garante que não pensa nisso.

“Tento não focar nisso. Desde o início da temporada, meu objetivo tem sido marcar gols, dar assistências e conquistar títulos pelo Barcelona e pela Seleção. Quando as coisas vão bem no clube e na Seleção, o destaque individual vem naturalmente. Só de estar entre os favoritos à Bola de Ouro, depois de tudo que passei, já me sinto vitorioso. Mas procuro não pensar muito nisso. Meu foco é no futebol, jogo a jogo, treino a treino”, explicou. Sonho de jogar na Europa Formado no Avaí, Raphinha chegou à Europa em 2016, pelo Vitória de Guimarães. Hoje, aos 28 anos, relembra esse momento com carinho. “Meu objetivo sempre foi fazer carreira na Europa. Quando surgiu a oportunidade, não pensei duas vezes. Eu sabia que teria que conquistar não só os europeus, mas também o povo brasileiro. Pela maneira como trabalho e me entrego, as pessoas começaram a reconhecer. É assim com todo mundo. Você trabalha, veste a camisa com dedicação e, aos poucos, o reconhecimento vem”, comentou.