Rafinha se despede do Coritiba: ‘Capítulo especial na minha carreira’

Lateral-direito rescindiu contrato com o Coxa após participar de jogo festivo do Bayern de Munique sem autorização prévia do clube / Crédito: Jogada 10

Fora do Coritiba, Rafinha despediu-se do clube nesta sexta-feira (21) nas redes sociais. O jogador demonstrou gratidão ao Coxa e à torcida, no entanto não falou sobre a polêmica saída. Na última quarta (19), o Coritiba entrou em acordo com o lateral-direito, de 39 anos, para a rescisão do contrato. Afinal, o experiente atleta participou de um jogo festivo do Bayern de Munique, na Alemanha, sem a autorização prévia do Coxa, o que incomodou a diretoria e torcida. Dessa maneira, a segunda passagem pelo futebol paranaense durou somente 85 dias.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Gostaria de agradecer ao Coritiba por abrir as portas e me proporcionar um retorno tão desejado por mim e pela minha família. O Coxa sempre será um capítulo especial na minha carreira. Agradeço também aos torcedores por todo o carinho comigo. Desejo muita sorte ao clube, companheiros, comissão técnica e direção. Sucesso a todos”, escreveu o jogador.