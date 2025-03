Presidente do Flamengo ironiza empresário de Gerson: ‘Atleta Marcão não aceitou ainda’

A reunião do Conselho Deliberativo do Flamengo tratou de inúmeros assuntos, na última quinta-feira (20). Um deles foi sobre a renovação do contrato do volante Gerson com o Rubro-Negro. O presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, ironizou e afirmou que o pai e empresário do jogador, Marcão, é um dos entraves para a extensão contratual do camisa 8. A informação é do “ge”.

“Propusemos para o Gerson uma renovação, mas o atleta Marcão não aceitou ainda. O atleta Gerson gostou, e o atleta Marcão achou pouco. Temos que saber nos adequar e lidar com esse tipo de personalidade”, afirmou o presidente na apresentação aos conselheiros.