Números de Weverton, do Palmeiras, preocupam em possível final nos pênaltis

Pelo Alviverde, o goleiro venceu somente duas de 10 disputas que foram para as penalidades máximas

O Palmeiras sabe que a disputa do Campeonato Paulista continua em aberto. No entanto, precisa vencer em Itaquera por pelo menos um gol de diferença para levar a decisão às penalidades máximas. O Alviverde busca o inédito tetracampeonato estadual, mas nenhuma das três conquistas anteriores foi decidida na marca da cal.

Apesar de ser destaque do clube há mais de cinco anos, Weverton não tem grandes números em defesas de pênaltis. Pelo Verdão, participou de 10 disputas de penalidades em mata-mata, vencendo somente duas: contra o Corinthians, na final do Paulistão de 2020, e diante do Atlético-MG. Nas outras oito oportunidades, o Palmeiras saiu derrotado.