Nova Caledônia é finalista das Eliminatórias da Oceania

Agora, a Nova Caledônia, que jamais disputou uma Copa do Mundo, espera o vencedor de Nova Zelândia e Fiji, que jogam na madrugada desta sexta-feira, às 3h (de Brasília), no mesmo Wellington Regional. Pelo regulamento das eliminatórias, a Oceania tem direito a uma vaga direta ao Mundial e uma vaga à repescagem. Quem vencer a final se classifica. A vice-campeã jogará a repescagem mundial, que vale as duas últimas vagas para a Copa.

Nova Caledônia é a primeira finalista das Eliminatórias da Oceania para a Copa do Mundo de 2026. No início da madrugada desta sexta-feira, 21/3, derrotou o Taiti no Estádio Wellington Regional, na Nova Zelândia, sede da fase final do torneio, por 3 a 0. Foram dois golaços por cobertura do veterano Gope Fenepej e um belo gol de Waya.

No segundo tempo, aos cinco minutos, Zeoula entrou na área e chutou em cima do goleiro Teamotuaitau. A sobra ficou com Gope Fenepej, que tocou de primeira, encobrindo o goleiro e o zagueiro que estava em cima da linha. Gol para poucos. E se alguém pensou que foi golpe de sorte do camisa 10, ele repetiu a dose em grande estilo aos 35. Na intermediária, viu o goleiro adiantado e mandou por cobertura. Primoroso. No fim, Louis Waya ampliou.

Quem é George Gope Fenepej

Nome do jogo, George Gope Fenepej tem 36 anos. É quem tem mais jogos pela sua seleção (14) e mais gols. Defende um time amador da França, o Saint-Pryvé Saint-Hilaire. Mas já jogou na elite francesa e defendeu times tradicionais do país: Troyes, Amiens e Le Mans. E fez um jogo de gala. Vale lembrar: a Nova Caledônia é uma ilha da Oceania com 300 mil habitantes, politicamente anexada à França e com relativa independência. Por isso, sua ligação direta com o país francês.

Eliminatórias da Oceânia

O continente tem 11 seleções, sendo que a Austrália, que poderia ser a 12ª, está disputando as Eliminatórias da Ásia, que é bem mais competitiva. Quatro seleções jogaram uma primeira fase (Tonga, Ilhas Cook, Samoa e Samoa Americana). Samoa avançou e foi para o Grupo B (Nova Zelândia, Tonga e Vanuatu). O Grupo A teve Nova Caledônia, Fiji, Ilhas Salomão e Papua Nova Guiné.