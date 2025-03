Noivado em reality show e enteada ‘Sherlock Holmes’: curiosidades de Jorginho, alvo do Flamengo

Casal está junto há pouco mais de cinco anos, e ficaram noivos quando participaram, no ano passado, de um reality show / Crédito: Jogada 10

Alvo do Flamengo ainda para esta temporada, Jorginho curte a Data Fifa no Rio de Janeiro. O jogador aproveitou a pausa no calendário para trazer sua noiva Catherine Harding para conhecer a cidade – e que pode influenciar na decisão do meia em defender o Rubro-Negro. Irlandesa, ela visita o Rio de Janeiro pela primeira vez. Catherine é estilista e também cantora. Aliás, participou da edição inglesa do ‘The Voice’ em 2020. Ela ficou conhecida como Cat Cavelli durante a exibição do reality show.

O casal está junto há pouco mais de cinco anos, e ficaram noivos quando participaram, no ano passado, da primeira temporada do reality show 'Married to the Game' . Assim, decidiram se casar no início do verão europeu de 2025, em junho, no Lago Como, na Itália.

Catherine e Jorginho tem um filho de 4 anos. No entanto, a cantora já é mãe de uma menina, de 9 anos, do seu relacionamento com o astro de Hollywood Jude Law, famoso por filmes como “O talentoso Ripley” e “Sherlock Holmes”. Jorginho na mira do Flamengo O meia Jorginho, de 33 anos, pertence ao Arsenal e tem contrato com o clube inglês até junho deste ano. O técnico Mikel Arteta, portanto, deseja a permanência para o futuro. Por outro lado, o Flamengo aposta no desejo do volante em jogar no Brasil para conseguir chegar a um acordo. Aliás, o clube carioca até tentou contratá-lo ainda na janela de transferências de janeiro, mas não obteve sucesso no convencimento pela liberação junto ao Arsenal.

Agora, o intuito do Rubro-Negro é que o jogador rescinda no fim de maio, quando termina a temporada europeia. Dessa forma, o Flamengo tem até o dia 10 de junho para finalizar a contratação. Vale ressaltar, portanto, que o diretor do Flamengo, José Boto, disse em recente entrevista que a decisão no momento está com o jogador. As negociações devem se desenrolar em abril, quando o jogador vai conversar com Arsenal. “Nesse momento a bola está com ele e ele normalmente trata bem a bola. Espero que trate bem no sentido de ser melhor para ele e para nós. Ou seja, vir para o Flamengo. Se der tudo certo ele joga o Mundial pelo Flamengo. A liga acaba em maio, os jogadores mudam de clube e há um acordo entre os clubes de liberaram os jogadores assim que acaba a temporada”, disse o diretor ao canal Venê Casagrande.