Neymar inicia transição para retornar aos gramados

Depois de quatro dias de folga, o Santos se reapresentou na manha desta quinta-feira (21). Neymar, que não atuou na partida contra o Corinthians, pela semifinal do Campeonato Paulista, e do amistoso contra o Coritiba, começou seu processo transição para os gramados. Durante os dias de folga, o craque permaneceu em sua mansão, em Mangaratiba (RJ). Por suas redes sociais, Neymar mostrou que realizou trabalhos em casa, junto com seu preparador físico particular, Ricardo Rossa. A expectativa é que o jogador este à disposição para o jogo contra o Vasco, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, no próximo dia 30.

No resto do elenco, Caixinha contou com o retorno de cinco jogadores. O lateral-direito Aderlan também realiza trabalho de transição após romper o ligamento do cruzado do joelho esquerdo. Além dele, os volantes João Schmidt e Hyan, o lateral-esquerdo Escobar e o atacante Guilherme participaram do trabalho no CT Rei Pelé.