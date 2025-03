Marquinhos vê Seleção em evolução: ‘Vitória em um momento importante

Zagueiro acredita que Dorival está conseguindo construir um entrosamento com novo ciclo e enxerga Brasília como amuleto

O Brasil conseguiu respirar na tabela das Eliminatórias, após bater a Colômbia por 2 a 1, no Mané Garrincha, nesta quinta-feira (20/3). Contudo, apesar do alívio e da melhora na equipe, ainda existe uma grande margem para melhora. Pelo menos é o que diz o zagueiro Marquinhos que, após a partida, vê a Canarinho evoluindo bem com este novo ciclo.