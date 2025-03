Leonardo Jardim planeja rodízio no Cruzeiro devido à maratona de jogos

Cruzeiro terá vários jogos a partir da semana que vem, com duelos pelo Brasileirão, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana

O técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, anunciou que planeja um rodízio significativo no elenco nos próximos meses devido à intensa rotina de jogos.

A partir da próxima semana, a Raposa terá uma sequência de partidas no Campeonato Brasileiro, intercaladas com compromissos na Copa do Brasil e na Sul-Americana. Com isso, o treinador busca manter o time sempre mais descansado e preparado para as competições.