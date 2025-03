Inauguração do estádio do Flamengo não deve acontecer em 2029

Presidente do Rubro-Negro vê possibilidade 'muito difícil' de concluir estádio no ano; Clube busca analisar real custo da obra

LEIA MAIS : Flamengo planeja venda do naming rights do Maracanã

Em reunião no Conselho Deliberativo do Flamengo na noite de quinta-feira (20), o presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, detalhou os próximos passos da nova gestão. Um dos temas foi a construção do novo estádio. O mandatário rubro-negro praticamente descartou a possibilidade da inauguração em 2029. O dirigente considera o prazo “muito difícil”.

O Flamengo está em fase de estudos sobre a viabilidade financeira e questões técnicas. Agora, afinal, aguarda a entrega de dois relatórios. Além disso, a nova gestão já marcou reuniões para tratar de outros assuntos importantes, como as obras no entorno do estádio com a Prefeitura. Além disso, já trata a questão da retirada da estrutura dos equipamentos de gás com a Naturgy. A expectativa é que, até o fim deste primeiro semestre, o clube já tenha finalizado esses trâmites.

Bap estimou que o custo do estádio pode ultrapassar os R$ 3 bilhões. A atual diretoria, afinal, entende que a gestão anterior não se aprofundou nos estudos de viabilidade e de gastos e, por isso, optou por estudar mais o assunto antes de dar o próximo passo.

As primeiras obras, como a retirada da estrutura atual e descontaminação do terreno, ainda não têm previsão, mas a expectativa é quem comecem ainda este ano. Para custear os gastos com esta primeira fase do projeto de estádio do Flamengo, a diretoria estima aumentar as receitas do orçamento de 2025.