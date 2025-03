Goleiro dos ‘jogos difíceis’, Bento terá novo desafio para defender invencibilidade na Seleção

Goleiro deve ser titular contra a Argentina, na próxima terça-feira, no Monumental, após Alisson sofrer concussão e ser cortado / Crédito: Jogada 10

O gol do Brasil deve ter um novo defensor na próxima terça-feira (25), contra a Argentina. Com Alisson fora após entrar no protocolo de concussão da Fifa, o técnico Dorival Júnior deve ter Bento como goleiro titular em Buenos Aires. E o arqueiro terá uma invencibilidade para defender. Afinal, Bento ainda não sabe o que é perder atuando com a camisa da Seleção Brasileira. Até aqui, são três jogos, com duas vitórias e um empate. Ao todo, são três gols sofridos nestes embates.

Aliás, todos as partidas de Bento com a Canarinho foram de peso. O primeiro foi logo contra a Inglaterra, em Wembley. O goleiro teve uma atuação muito segura e elogiada na vitória por 1 a 0 do Brasil, na casa dos ingleses.