Globo define mudanças em seus programas esportivos; Entenda

A Globo já definiu as mudanças que ocorrerão em programas específicos sobre esporte ou que abordem o tema. A emissora precisou fazer trocas com as saídas de Bárbara Coelho e Lucas Gutierrez da apresentação do “Esporte Espetacular”. A jornalista Karine Alves e Fernando Fernandes serão os seus substitutos. Os comunicadores Joanna de Assis e Luiz Teixeira também terão novas funções. Assim, as modificações serão colocadas em prática a partir do dia 30 de março.

De acordo com a coluna “F5” da “Folha de São Paulo”, Luiz Teixeira será o sucessor de Karine Alves. Portanto, ele ficará responsável por trazer as notícias no bloco de esportes do “Jornal Hoje” e também comandará o bloco paulista no próprio “Esporte Espetacular”.