Ex-Vasco, Neto Borges vira homem de confiança de Michael Carrick na Inglaterra

Após deixar o Vasco em 2021, o lateral Neto Borges acumulou diferentes experiências internacionais no futebol. Passagens por Tondela, de Portugal, e Clermont, da França, eram um prenúncio de que algo melhor estava por vir – e realmente veio. Em 2024, o jogador desembarcou sem grande euforia na Inglaterra para reforçar o Middlesbrough na disputa da segunda divisão inglesa. Trinta e dois jogos e três assistências depois, a garra do atleta de 28 anos caiu nas graças da torcida britânica e do treinador – ninguém menos do que o lendário pentacampeão inglês pelo Manchester United, Michael Carrick

