Enner Valencia define a vitória do Equador sobre a Venezuela

Atacante do Internacional-RS fez dois gols (e perdeu pênalti) no 2 a 1, em Quito, pelas Eliminatórias. Seleção no Top 3; venezuelanos em queda / Crédito: Jogada 10

Enner Valencia mostrou que não é o maior goleador da história da seleção do Equador por acaso. Afinal, foi do atacante do Internacional-RS os dois gols que definiram a vitória por 2 a 1 sobre a Venezuela, nesta sexta-feira, 21/3, no Estádio Casablanca, em Quito, pela 13ª rodada das Eliminatórias da Copa América do Sul. Poderia ter sido três. Afinal, Valencia perdeu um pênalti. Os equatorianos massacraram no primeiro tempo com 81% de posse, mas fazendo apenas um gol. No segundo tempo, ampliaram com Valencia. No fim, a Venezuela descontou com Cádiz. A vitória levou o Equador aos 22 pontos, o que assegura, pelo menos ao fim da rodada, o terceiro lugar na tabela. Será vice-líder se o Uruguai não vencer a Argentina. Contudo, é bom lembrar: o Equador entrou na competição com três pontos a menos (punição da Fifa, leia aqui). A Venezuela, que começou bem nas Eliminatórias, está em queda e ocupa o 8º lugar, com 12 pontos, fora até de um lugar na repescagem (7º).

Na próxima rodada, enquanto a Venezuela recebe o Peru, 3º colocado (10 pontos), o Equador visita o lanterna Chile (9 pontos). Os dois jogos acontecem na próxima terça-feira (25/3).

Primeiro tempo: só deu Equador A Venezuela teve uma escalação surpreendente, fechadíssima e com muitos reservas. Tudo para possivelmente segurar um empate. Assim, o Equador já foi logo criando chances, com Enner Valencia – atacante do Internacional – perdendo boa oportunidade após receber de Corozo. Com o goleiro Romo vendido, bateu para fora. Valencia teve outra grande chance, mas sua finalização, ao se jogar na bola após passe do lateral-esquerdo (muito ofensivo) Estupiñán, foi em cima de Romo. A Venezuela quase não atacava. Chegou a ter apenas 20% de posse. Ainda assim, conseguiu duas chances claras: uma cabeçada de Rondón que raspou o travessão e um chute de Segóvia para grande defesa de Galíndez. Caicedo e o atleticano Alan Franco (este após grande jogada do flamenguista Plata) também desperdiçaram chances claras, chutando sem direção. Corozo também quase marcou. E, de tanto martelar, o Equador marcou num lance em que o cisco do arremate era o mais difícil. Enner Valencia recebeu pela direita e, quase sem ângulo, chutou. A bola quicou no chão e matou o goleiro. Enfim, Equador na frente. E otime ainda teve mais duas oportnidades para ampliar. Números do massacre: Equador com 81% de posse e 11 a 3 em finalizações.