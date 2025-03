De virada, Palmeiras vence o Bahia na estreia do Brasileirão Sub-20

Verdão estreou com atraso por conta da disputa da Libertadores e conseguiu a vitória graças a um golaço de Erick Belé

O Palmeiras começou bem sua trajetória no Campeonato Brasileiro Sub-20. Na tarde desta sexta-feira (21), o atual campeão do torneio bateu, de virada, o Bahia por 2 a 1, na Arena Barueri. Foi a primeira partida do Verdão após o vice-campeonato da Libertadores Sub-20.

O Verdão começou a partida criando oportunidades e teve chances para abrir o placar. Mas o Tricolor de Aço marcou o primeiro. Após contra-ataque, Pedrinho recebeu pela esquerda e chutou cruzado, sem chances para Aranha. Porém, na bola parada, o Palmeiras chegou ao empate. Gilberto cobrou falta, Victor não segurou a bola e Larson marcou no rebote.