Danilo elogia Filipe Luís e revela histórias como torcedor do Flamengo

Zagueiro/lateral foi o primeiro entrevistado no programa "Mengocast", da Flamengo TV; confira falas do jogador / Crédito: Jogada 10

Ainda em tratamento de lesão na coxa direita, o zagueiro Danilo foi o primeiro entrevistado do novo programa da Flamengo TV, o “Mengocast”. Divulgada nesta sexta-feira (21), a conversa contou com elogios do experiente defensor ao técnico Filipe Luís, além de histórias do rubro-negro Danilo. O capitão da Seleção falou sobre a conversa que teve com Filipinho antes de acertar sua chegada ao clube, em janeiro deste ano. Em tom brincalhão, o zagueiro afirmou que conseguiu enxergar antecipadamente que Filipe seria um bom treinador.

Sabe quando você vê um menino bater na bola a primeira vez e fala "esse vai ser bom de bola"? O Filipe segue essa mesma linha como treinador. A partir do nosso primeiro contato por telefone, falando sobre ideias de futebol, já falei: "Esse vai ser bom". A gente sempre teve uma sinergia muito grande enquanto jogávamos juntos na Seleção, foram muitos anos. Lá atrás ainda, quando ele começou a treinar o sub-17, eu falei com ele: "Você é maluco, não pegou nem dois meses de descanso". Eu já sabia que ele seria um treinador importante", disse.

LEIA MAIS: Clubes pedem à CBF adiamento de jogos do Brasileirão antes do Mundial Zagueiro ou lateral? Na citada conversa, o técnico informou a Danilo qual seria sua posição. Afinal, o polivante jogador fez carreira atuando na lateral-direita, mas atua em outros setores. No Fla, chegou para ser zagueiro, como o próprio contou. “Filipe deixou bem claro que minha contratação seria prioritariamente como zagueiro central, mas obviamente, como fiz em toda minha carreira, podendo atuar também em outras posições, como as duas laterais e até meio-campista. As pessoas ficam com a imagem da seleção brasileira, onde joguei como lateral todos esses anos, mas desde o Manchester City eu jogo a maior parte das partidas como zagueiro central. É onde eu me sinto mais à vontade e hoje em dia posso expressar meu potencial máximo. Ele deixou claro que eu viria para ser zagueiro central, mas me coloquei à disposição para fazer outras posições: “Não estou indo para passear e vou fazer sua vida difícil, porque quero jogar””, revelou.

Torcedor do Flamengo Torcedor desde pequeno do Flamengo, Danilo diz que nunca foi “moda”. Isso porque houve épocas em que o Fla estava mal. Ainda assim, o zagueiro manteve-se firme na torcida. “Eu não sou torcedor do Flamengo por moda. Teve um determinado momento em que todo mundo achava maneiro torcer pelo Flamengo. Eu peguei desde pequeno, quando o Flamengo lutou para não cair para a Série B, o início dos anos 2000, era duro. Eu estou calejado, acho que eu merecia pegar um momento assim tranquilo também (risos). (O gol do Pet) é um símbolo da minha infância, brincando no campinho de terra lá em Bicas a coisa que eu mais tentava repetir era aquele gol. A final da Copa do Brasil, quando o Flamengo perdeu para o Santo André, foi um momento muito triste para mim”, afirmou, antes de completar. “Eu estava assistindo sozinho na sala da minha casa e falei: “Preciso um dia ser jogador do Flamengo para vingar esse sentimento que está dentro de mim. Foram vários outros momentos em que o Flamengo teve dificuldades, até o título brasileiro de 2009. Eu aguentei firme. Naquele momento, pela situação que o Flamengo vivia, a gente não sabia qual outro troféu o Flamengo poderia ganhar no ano. Então a gente se agarrava ao Campeonato Carioca”