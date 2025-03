Com golaço de Almada, Argentina vence Uruguai! Está com um pé na Copa

Vitória por 1 a 0, fora de casa, pela 13ª rodada das Eliminatórias, deixa Hermanos perto do Mundial. Basta empatar com o Brasil no dia 27/3

A Argentina não tinha Messi e Lautaro, mas contou com um inspirado Almada para vencer o Uruguai por 1 a 0 pela 13ª rodada das Eliminatórias. No jogo desta sexta-feira, 21/3, fora de casa, em pleno Estádio Centenário lotado, o ex-Botafogo e hoje no Lyon-FRA comandou as principais ações dos Hermanos. E fez o golaço que garantiu os três pontos. Gol espetacular, de fora da área, aos 20 minutos do 2º tempo, vencendo o goleiro Rochet, até então um paredão.

O triunfo fez justiça. Afinal, depois de um primeiro tempo fraco e tenso, os atuais campeões do mundo dominaram um Uruguai que caiu de ritmo com a saída do flamenguista Arrascaeta, machucado. Não marcaram mais gols por causa da grande atuação do goleiro Rochet. O arqueiro do Internacional-RS fez pelo menos quatro grandes intervenções.

Com este resultado, a Argentina chega aos 28 pontos, com folga na liderança. Assim, pode confirmar sua classificação antecipada ao Mundial com quatro rodadas de antecedência já na próxima rodada. Na terça-feira (Hermanos recebem o Brasil, terceiro colocado com 21 pontos). Basta o empate para a atual campeã do mundo ficar com uma das seis vagas em jogo para a competição nos EUA, México e Canadá. O Uruguai, parado nos 20 pontos, fecha a rodada em quarto lugar. Na terça-feira, 25/3, vai até a altitude de El Alto para enfrentar a Bolívia. Novo tropeço e a Celeste começa a se complicar.

Primeiro tempo meia-boca

Os primeiros 30 minutos foram decepcionantes, tanto tecnicamente quanto em oportunidades de gol. A Argentina deixou a bola com o Uruguai, que teve 65% de posse. Mas a Celeste não tinha espaços. Deu um único chute a gol, aos 27, uma falta que Arrascaeta tentou cruzar e foi fácil para as mãos de Dibu. E a Argentina deu dois chutes sem perigo. Apenas aos 33 minutos, quando Arrascaeta bateu de fora da área e Dibu agarrou, foi que algo de relevante ocorreu.

Mas Arrascaeta logo sentiu uma lesão muscular e saiu para a entrada de De la Cruz. A temperatura do jogo aumentou e a Argentina acordou, com duas boas chances. Simeone quase marcou em chute sem ângulo. Mas Rochet salvou. Logo depois, o zagueiro uruguaio Giménez se jogou para bloquear um chute de Enzo Fernández. A temperatura também esquentou na pressão, com dois momentos de empurra-empurra e confusões, mas sem cartão para nenhum lado.