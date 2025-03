Brasil perde Bruno Guimarães e Gabriel Magalhães para partida contra a Argentina

Dorival Júnior ganhou dois problemas para a partida contra a Argentina. Após o empate contra a Colômbia, que marcou a terceira partida seguida sem vitória do Brasil, a Seleção não poderá contar com Bruno Guimarães e Gabriel Magalhães, que receberam o terceiro amarelo, e estão suspensos.

Com isso, o treinador terá que chamar dois nomes que estão na pré-lista. Para a defesa, Dorival tem como opções Alexsandro, do Lille-FRA, Fabrício Bruno, do Cruzeiro, e Beraldo, do PSG-FRA. Já para o meio-campo, o técnico deixou na lista Alisson, do São Paulo, Andreas Pereira (Fulham-ING), Andrey Santos (Strasbourg-FRA), Éderson (Atalanta-ITA), João Gomes (Wolverhampton-ING), Lucas Moura (São Paulo) e Oscar (São Paulo).