Weverton, do Palmeiras, sobre final contra o Corinthians: ‘Lutar até o fim’

Weverton, aliás, falou com a imprensa nesta quinta-feira (20) e destacou a busca por mais um título do Palmeiras. Afinal, a equipe é a atual tricampeã estadual e tenta conquistar o tetra, algo inédito em sua história. Desse modo, o elenco vem realizando atividades físicas e, principalmente, táticas para surpreender o Corinthians, que ainda não perdeu na atual temporada em Itaquera.

O Palmeiras segue sua preparação para a final do Campeonato Paulista contra o Corinthians, em Itaquera, no dia 27. Precisando reverter o resultado construído pelo rival em seus domínios, o Verdão será campeão se vencer por dois ou mais gols de diferença. No entanto, caso vença por somente um gol de margem, o título será decidido nos pênaltis, e o elenco confia no goleiro Weverton.

“Tem sido um período interessante de trabalho. É bom para fazermos alguns ajustes importantes. Apesar de termos alguns jogadores fora porque estão em suas seleções, quem está aqui tem feito um grande trabalho, ajustando o que precisa ser ajustado, fazendo o que tem que ser feito e tirando lições do jogo passado. Tenho certeza de que será diferente, será outro tipo de jogo, e temos tudo para fazer uma grande partida”, disse o goleiro.

“Acho que a decisão está totalmente aberta. Não seria diferente se tivéssemos vencido o primeiro jogo. Sabíamos que a final não acabaria no último domingo, teria o próximo jogo, independentemente do resultado. É óbvio que queríamos ganhar na nossa casa, com o nosso torcedor, mas a decisão segue aberta. Esse grupo já mostrou seu potencial e sua força, principalmente a força mental. Sabemos que será difícil, um jogo extremamente complicado, mas temos totais condições e estamos nos preparando muito bem. Temos certeza de que faremos um jogo melhor do que o último, e nosso objetivo será lutar até o fim para sair de lá com o título”, finalizou Weverton.

Palmeiras já eliminou rival duas vezes em Itaquera

Todavia, em jogos eliminatórios na casa do Corinthians, o Palmeiras avançou em duas ocasiões. Em 2015, sob comando de Valdivia e Fernando Prass, eliminou o rival nos pênaltis. Já na temporada de 2021, venceu por 2 a 0. Ambos os confrontos foram semifinais.