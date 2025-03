Vitória supera Sport, arranca liderança do rival e garante classificação na Copa do Nordeste

Janderson, ex-Botafogo, anota gol solitário da partida disputada no Barradão; Leão pernambucano, também com vaga assegurada, esbarra na trave

O triunfo pelo placar mínimo em Salvador leva, portanto, o Vitória a 14 pontos contra 12 do Sport, que cai para a segunda colocação, após a disputa de seis rodadas do torneio regional.

Em choque de rubro-negros na noite desta quarta-feira (19), o Vitória levou a melhor sobre o Sport pelo Grupo A da Copa do Nordeste. Com gol de Janderson nos acréscimos do primeiro tempo, o Leão baiano fez o dever de casa no Barradão e arrancou a liderança do rival.

Pela sétima e última rodada da fase de grupos do Nordestão, as equipes voltam a campo na próxima quarta. Enquanto o Rubro-Negro pernambucano recebe o Altos-PI, o baiano viosita o Moto Club. Os horários dos jogos ainda não estão definidos.

Antes, os times têm compromissos pelas decis~çoes de seus respectivos estaduais. O Vitória retorna ao Barradão no domingo, às 16h (de Brasília), contra o Bahia, pelo duelo de volta da final do Campeonato Baiano. Na ida, o Leão perdeu por 2 a 0 na Fonte Nova. Já o Sport, um dia antes, fará o primeiro jogo da final diante do Retrô às 16h30, na Arena Pernambuco.

O jogo

O equilíbrio foi marcante na primeira etapa, que teve poucas oportunidades claras de gols em razão da pouca criatividade dos dois lados. Os donos da casa levaram algum perigo em avanços pelos flancos, enquanto a resposta do Sport foi mais concentrada pelo lado direito. Nos minutos finais, o Leão da Barra aumentou a intensiade e chegou ao gol em cobrança de falta que permitiu a Janderson mandar uma bomba dentro da área. Os visitantes acordaram e tiveram sua melhor chance nos acréscimos, quando Igor Cariús finalizou forte por cima da meta.

Na volta do intervalo, o jogo seguiu travado. O Leão da Ilha, em busca da reação, foi para cima e permitiu espaços para contragolpes. O Vitória, porém, não aproveitou as investidas. O atacante Carlinhos teve a melhor chance dos anfitriões no segundo tempo, após receber bom passe dentro da área em contra-ataque puxado por Fabri e finalizar em cima da defesa. Na reta final, aos 42′, Christyan Barletta recebeu na ponta direita, cortou Hugo e chutou colocado. Mas a bola explodiu na trave do goleiro do Gabriel, do Vitória.