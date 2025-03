Vida de Payet, do Vasco, no Rio de Janeiro se tornará serie

Dimitri Payet, jogador do Vasco, vai ganhar um documentário sobre a sua vida no Rio de Janeiro pelo canal francês CANAL+Foot. A própria emissora anunciou nesta quarta-feira (19) pelas redes sociais.

A ideia, portanto, é mostrar o francês durante a sua passagem pelo Cruzmaltino. Assim, o documentário vai passar no próximo sábado (22), em sinal aberto. Ainda não há confirmação se usuários brasileiros poderão assistir. Na sinopse do filme, o CANAL+ diz que vai mostrar “a solidão longe da família, seus dez anos no Olympique de Marseille, sua acolhida no Brasil e sua renovação. Dimitri Payet nos leva ao coração de sua aventura carioca, do vestiário ao carnaval”.