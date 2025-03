Vem aí um novo Igor Jesus no Botafogo. Entenda!

Igor Jesus terá um papel diferente de 2024, quando o Botafogo encantou o Brasil e a América do Sul. Sim! Nesta quinta-feira (20), no Espaço Lonier, o próprio centroavante do Mais Tradicional afirmou que o novo técnico do time alvinegro, Renato Paiva, o vê com outras funções e características no ataque do Glorioso. O camisa 99 adianta, então, como será o seu posicionamento e detalha as ideias de seu chefe.

“Paiva tem pedido para eu ficar mais dentro da área, porque eu estava saindo muito, algo que causava dificuldade para fazer gols. O centroavante tem que estar dentro da área, para apanhar qualquer bola rebatida e estar preparado para colocá-la para dentro. É com esta certeza que vou ficar fixo dentro da área para que, quando tiver as oportunidades, marcar. Meu jogo, portanto, é muito mais fixo dentro da área. Não preciso sair tanto, porque tem Sava e Santi ficam entrelinhas para receber essa bola”, justificou Jesus.