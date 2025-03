Vasco conta com os retornos de Coutinho e Adson na estreia pelo Brasileirão

Meia deve voltar aos treinamentos na próxima semana, enquanto atacante pode aparecer entre os relacionados na partida contra o Santos / Crédito: Jogada 10

Em meio à Data Fifa, o Vasco trabalha para ter dois “reforços” para a estreia no Brasileirão, dia 30, às 18h30 (de Brasília), contra o Santos, em São Januário. Tratam-se de Philippe Coutinho e Adson, que devem ficar à disposição e estão dentro do planejamento do técnico Fábio Carille para o confronto. A informação é do portal “ge”. Dessa forma, o comandante cruz-maltino deve utilizar o atacante no próximo jogo-treino, que deve ser contra o Boavista no sábado, por aproximadamente 15 minutos. Além disso, pretende colocá-lo em campo ntre 20 e 25 minutos contra o Peixe.

"Pelo que estou acompanhando, estou trabalhando para o Adson ter pelo menos 20 ou 25 minutos. Faremos um jogo-treino neste sábado e pretendo usá-lo por 15 minutos. Estamos acelerando para isso. O Estrella vai demorar mais, e o David é mais para o meio do ano. Estamos tentando acelerar o processo do Adson. O Coutinho semana que vem já está comigo. Ele ficou pouco tempo parado, é diferente do Adson. O Tchê Tchê provavelmente também já estará comigo", disse ao portal "ge".