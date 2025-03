Suposta amante de Payet detalha relação à distância com jogador do Vasco: ‘De ônibus’

Jogador do Cruzmaltino vive um relacionamento extraconjugal há sete meses com advogada que mora em Santa Catarina

Em entrevista ao Portal Léo Dias, Larissa contou sobre como começou o seu relacionamento com Payet, há sete meses atrás. Ela afirmou, portanto, que conheceu o jogador por meio das redes sociais, com um “perfil fake” que Payet usava na época. Ela estava casada, mas retribuiu o interesse de Payet nas redes, já que passava por dificuldades em seu relacionamento.

“Sou vascaína desde criança, embora seja catarinense. Acompanho futebol desde 2008. Eu estava casada, fiquei sete anos casada, mas quase não me envolvia com futebol. No ano passado, tive problemas no meu antigo relacionamento e comecei a me envolver mais com o futebol, especialmente no Instagram. Foi aí que ele me chamou pelo perfil fake, que ele não usa mais, e pegou meu contato”, explicou.

Após se separar do marido, Larissa passou a morar praticamente no Rio de Janeiro. A esposa de Payet, no entanto, não se mudou para o Brasil, o que fez o relacionamento entre o jogador e Ferrari se intensificar.

“Como eu tinha saído de um relacionamento ruim e ele ficava muito sozinho no Rio, nos envolvemos muito. Acho que a situação seria diferente se ele estivesse morando na França. Eu viajava com frequência, passava muitos dias no Rio, na casa dele, e acabamos criando um vínculo forte”, contou Larissa.

Idas e vindas

O casal, no entanto, vive idas e vindas na relação, que começou a ter dificuldades e desentendimentos. Aliás, Larissa e o jogador estariam com o affair abalado após ela desconfiar que ele estaria convidando outras amigas para jogos do Vasco. Dessa forma, Larissa contou que não vê futuro no seu relacionamento com Payet.