Paraguai vence Chile e sobe na tabela das Eliminatórias

O Paraguai cumpriu o dever de casa e venceu o Chile por 1 a 0, nesta quinta-feira (20), na partida de abertura da 13ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo 2026, no Defensores del Chaco, em Assunção. Alderete marcou o gol da vitória no segundo tempo e confirmou a boa fase da seleção paraguaia.

Com o resultado, o Paraguai chegou aos 20 pontos e subiu para a terceira posição. Contudo, a seleção ainda pode ser ultrapassada no decorrer desta 13ª rodada.