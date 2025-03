Mbappé protesta após caso de racismo com Fofana: ‘Patético’

Zagueiro convocado para defender a seleção francesa durante a data Fifa foi alvo de racismo em partida pelo Chelsea / Crédito: Jogada 10

Mbappé, que retorna à seleção da França, expôs a sua indignação com o caso de racismo que seu amigo Wesley Fofana foi vítima. No clássico londrino entre Arsenal e Chelsea, no último domingo (16), o zagueiro dos Blues recebeu ofensas de caráter preconceituoso através das suas redes sociais. O defensor, aliás, decidiu tornar público alguns desses insultos para reprovar tal tipo de situação. Assim, o atacante e campeão mundial com a França, Mbappé, se manifestou em coletiva para demonstrar seu apoio ao companheiro de seleção.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “É patético. Nada muda. É difícil pensar que em 2025 ainda estamos andando em círculos. Quero dizer a Wesley que o apoio, que todos nós o apoiamos. Não são apenas palavras, estamos todos aqui por ele”, reclamou o jogador do Real Madrid.

Além disso, o Chelsea também publicou uma nota por meio das redes sociais para mostrar seu repúdio pelas atitudes de parte da torcida contra o seu jogador. “O Chelsea está chocado e indignado com o recente aumento de insultos racistas online contra nossos jogadores. Os ataques a Wes Fofana após o jogo de ontem são abomináveis e não serão tolerados. Wes e todos os nossos jogadores têm nosso total apoio. Dessa maneira, trabalharemos com as autoridades para identificar os responsáveis e tomar as medidas mais rígidas possíveis”, comunicaram os Blues.