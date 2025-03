Manipulação de Jogos: CPI das Apostas aprova investigação de tio de Lucas Paquetá

A decisão ocorre paralelamente ao julgamento do meia do West Ham na Inglaterra, acusado de receber cartões amarelos intencionalmente

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas aprovou na quarta-feira (19) o relatório final que pede o indiciamento de Bruno Tolentino. O tio de Lucas Paquetá, do West Ham, é investigado sob suspeita de envolvimento em um esquema de fraude de resultados no futebol.

“Aqueles que têm que pagar pelos seus erros, pelos seus atos em relação à corrupção… Então, com certeza espero que os órgãos competentes façam com que essas pessoas realmente paguem por isso”, disse o senador Romário à AFP após aprovação de seu relatório em votação.

O indiciamento citado primeiramente pelo ‘O Globo’ ocorre paralelamente ao julgamento de Lucas Paquetá, na Europa. Denunciado em maio do ano passado, o jogador do West Ham corre risco de banimento do futebol, visto que este é o desejo da Federação Inglesa de Futebol (FA) – ao menos de acordo com veículos da imprensa local.

Segundo o portal “UOL”, ele fez transações bancárias no valor de R$ 40 mil a Luiz Henrique por apostas combinadas. Ele investiu dinheiro nos cartões amarelos do ex-Botafogo, à época no Real Bétis, da Espanha, e de Lucas Paquetá, do West Ham, em jogos do Campeonato Espanhol e do Campeonato Inglês, respectivamente.

A investigação também apontou que o esquema envolvia familiares de Lucas Paquetá, incluindo seu irmão Matheus Tolentino Coelho de Lima. Ele, aliás, recebeu R$ 65 mil em dez transações suspeitas. Assim, o meia do West Ham, também sofre investigação na Inglaterra por supostamente ter se envolvido com manipulação de partidas na Premier League. O ex-jogador do Botafogo, aliás, não responde a nenhum processo na Europa.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.