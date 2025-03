Japão vence e se classifica para a Copa do Mundo de 2026

Com isso, o Japão chega aos 17 pontos, contra 10 da Austrália e 6 do Bahrein, Arábia Saudita, China e Indonésia (mas ainda faltam os resultados de China e Indonésia, que ainda jogam nesta quinta-feira). Como restam apenas mais três rodadas e Autrália, Arábia Saudita e China jogarão entre si, os japoneses garantiram ao menos o segundo lugar de seu grupo, o que vale vaga direta ao Mundial.

A seleção do Japão é a primeira não anfitriã a se classificar para a Copa do Mundo de 2026, que será nos Estados Unidos, México e Canadá. Na manhã desta quinta-feira, 20/3, venceu o Bahrein em casa, no Estádio de Saitama, por 1 a 0. O jogo foi pela sétima rodada do Grupo C das Eliminatórias da Ásia. Kamada (jogador do Crystal Palace-ING) e Kubo (Real Sociedad-ESP) marcaram.

Será a oitava participação japonesa em Copas do Mundo, já que a primeira foi em 1998. Depois, participaram em 2002 (quando sediaram o Mundial ao lado da Coreia do Sul), 2006, 2010, 2014, 2018 e 2022. O máximo que o Japão alcançou foi chegar às oitavas de final.

Mas as terceiras e quartas colocadas seguem vivas. Afinal, avançam para uma repescagem. As seis seleções jogarão em dois grupos de três, e as vencedoras também se classificam para a Copa de 2026. Mas não para aí: os segundos colocados da repescagem jogam um mata-mata, e quem vencer esse duelo vai para a repescagem mundial, na briga pelas duas últimas vagas para a Copa. Assim, a Ásia tem garantido 8 vagas na Copa-26.Ou 9 se sua seleção se der bem na repescagem.

A terceira fase das Eliminatória conta com 18 equipes divididas em três grupos de seis. As seleções que terminarem nos dois primeiros lugares de cada grupo avançam para a Copa do Mundo de 2026. O Japão, ponteiro do Grupo C, já é dono de uma dessas vagas.

Como foi a classificação japonesa

O Japão entrou em campo precisando do empate para garantir a vaga no Mundial, já que a goleada da Austrália sobre a Indonésia já garantia os nipônicos na Copa, com mais um ponto. Assim, num Estádio de Saitama lotado, o Japão dominou o Bahrein, mas não conseguiu sair do 0 a 0. Não foi por falta de oportunidades, já que Kubo e Mitoma perderam ótimas chances: o primeiro, com um chute abafado pela zaga, e o segundo, isolando quase dentro da pequena área. Além disso, Ueda, após um rebote na área, finalizou, mas teve o gol anulado (a bola bateu no braço de um companheiro na confusão).

No segundo tempo, o Bahrein até buscou mais o jogo, o que deu ao Japão mais oportunidades em contra-ataques. Mas sempre faltou eficácia na hora do arremate. Isso até os 21 minutos, quando um contra-ataque foi fatal. Ueda lançou Kubo, este tocou para Kamada, na área, bater para fazer 1 a 0. O Japão teve outras oportunidades, eamplou aos 42 com Kubo em chute cruzado da esquerda. Assim, Japão garantido em mais uma Copa do Mundo.

Confira a situação de cada grupo (após o jogo do Japão)

Grupo A

1º Irã, 16 pontos; 2º Uzbequistão, 13; 3ºEmirados, 10; 4º Qatar, 7; 5ºQuirguistão, 3; 6º Coreia do Norte, 2.

Jogos

13h- Irã x Emirados Árabes

13h – Uzbequistão x Quirguistão

16h15 – Qatar x Coreia do Norte