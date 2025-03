Inglaterra x Albânia: onde assistir e escalações

Seleções se enfrentam na primeira rodada do Grupo K das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026

As Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 do continente europeu começam a ser disputadas nesta sexta-feira (21). Dentre as partidas que movimentam o Velho Continente nesta Data Fifa de março, a Inglaterra recebe a Albânia às 16h45 (de Brasília), em Wembley, na capital inglesa, em partida válida pela primeira rodada do Grupo K.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo no Disney+ (streaming).