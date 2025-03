Gerson sente lesão novamente e deixa jogo da Seleção chorando

Meia do Flamengo deixou o campo ainda na primeira etapa após passar boa parte do jogo mancando

O Brasil teve uma baixa durante a partida contra a Colômbia e pode ter um corte na convocação. O volante Gerson, titular na partida em Brasília, deixou o gramado aos 27 minutos do segundo tempo. O jogador havia sentido um desconforto na final do Carioca e já havia reclamado de incômodo logo no começo do jogo.

A saída de Gerson liga o alerta não só na Seleção, mas também no Flamengo. Ainda não há nenhuma confirmação, mas a expectativa é que o jogador seja cortado para a partida contra a Argentina e volte para o Rio de Janeiro. O volante saiu do gramado para o vestiário.