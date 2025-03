Fábio Carille revela se precisa de mais reforços no Vasco

Treinador, contratado no começo da temporada, fala sobre montagem de elenco do Cruz-Maltino e afirma que não devem chegar mais jogadores

“Agora, não vejo (necessidade de reforços), a não ser que seja muito pontual, que o clube entenda que precise fazer. Nesse início, até a janela do meio do ano, acredito que não chegue mais ninguém. Eu tenho que trazer a responsabilidade para mim”, disse.

Após oito reforços contratados pelo Vasco, o técnico Fábio Carille revelou que não vê mais necessidade de contratações para o elenco. O próprio, em entrevista divulgada pelo “ge” nesta quinta-feira (20), afirmou que não devem chegar mais reforços até a janela do meio de ano.

Para Carille, o elenco atual pode entregar bons resultados. Ele cita o período entre jogos que o clube vive. Depois da eliminação do Carioca pelo Flamengo, o time só volta a campo 22 dias depois, contra o Santos (seu ex-clube), pela estreia no Brasileirão. Será no sábado (30), em São Januário.

“Dá para fazermos um bom trabalho com o que temos hoje, ainda mais com esse tempo de treinamento que estamos tendo”, avaliou.

Contratações recentes do Vasco

O técnico, inclusive, citou as últimas contratações do clube. Afinal, após longas novelas, o Vasco conseguiu acertar com três jogadores de frente para reforçar o ataque, um dos setores mais defasados quando de sua chegada, em janeiro.