Espanha marca nos acréscimos e garante empate fora com a Holanda na Liga das Nações

Com Depay, do Corinthians, em campo, Laranja vira, mas leva empate por 2 a 2, com La Roja evitando perda de longa invencibilidade / Crédito: Jogada 10

Em um grande jogo em Roterdã, a Espanha conseguiu arrancar um importante empate por 2 a 2 diante a Holanda, nesta quinta-feira (20), pelas quartas de final da Liga das Nações. O resultado salvou a invencibilidade de La Roja, que perdia até os 47′ da etapa final e via a sequência de 16 jogos sem perder indo pelo ralo. Com Depay, do Corinthians, em campo, a Holanda marcou com Gakpo e Reijnders. Os gols da Espanha, que saiu na frente, foram de Nico Williams e Mikel Merino. A volta será no domingo (23), às 16h45 (de Brasília), no Mestalla, em Valência. Quem ganhar enfrentará o vencedor de Croácia e França.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora LEIA MAIS: Inglaterra x Albânia: onde assistir e escalações

Holanda sai atrás, vira e toma empate no fim Com menos de dez minutos, o placar estava aberto em Roterdã. Hato se enrolou e perdeu a bola para Lamine Yamal, que serviu Pedri. O camisa 20, então, passou para Nico Williams e viu o atacante do Bilbao girar e chutar com facilidade para fazer 1 a 0, logo a 8′. A Holanda melhorou aos poucos no jogo, chegando ao empate aos 27′. Gakpo recebeu passe de Kluivert pela esquerda e fuzilou para deixar tudo igual. Foi em linda jogada de Frimpong pelo lado direito. Depois, quase um golaço de Reijnders aos 40′. Ele deu um lindo sem-pulo, mas acertou o travessão. Na etapa final, a Holanda precisou de apenas 39 segundos para virar. Frimpong deixou Cucurella falando sozinho e cruzou rasteiro para trás. Reijnders, de primeira, tocou no canto de Simón, que nada pode fazer. A Espanha, sem conseguir retomar o bom início de jogo, apelou para mudanças.

O técnico Luis de la Fuente fez substituições, promovendo as entradas de Dani Olmo, Oyarzabal e Ayoze Perez em mexida tripla. De fato, a Espanha melhorou e passou a dominar as ações. Sem, no entanto, conseguiu criar chances claras. Aos 36′, o jovem Hato errou novamente. Desta vez, chegou atrasado e quase quebrou o tornozelo de Le Normand, recebendo cartão vermelho direito e deixando a Holanda com um a menos para os minutos finais. Huijsen, Merino e Nico Williams fizeram Verbruggen trabalhar. E foi através do próprio Merino que saiu o gol de empate, já nos acréscimos. Ele aproveitou rebote do goleirão em chute de Nico e mandou para o gol vazio para salvar a invencibilidade da Roja e calar o estádio De Kuip. Jogos das quartas de final da Liga das Nações A (ida) Quinta-feira (20/03)

Croácia 2 x 0 França

Dinamarca 1 x 0 Portugal

Itália 1 x 2 Alemanha

Holanda 2 x 2 Espanha Jogos da volta Domingo (23) França x Croácia – 16h45

Alemanha x Itália – 16h45

Portugal x Dinamarca – 16h45

Espanha x Holanda – 16h45