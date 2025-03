Equador x Venezuela: onde assistir, escalações e arbitragem

Nesta sexta-feira, 21/3, no Estádio Casablanca, em Quito, o Equador recebe a Venezuela. O jogo será às 18h (de Brasília) e vale pela 13ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Os equatorianos vão bem. Afinal, estão com 19 pontos e, em caso de vitória, podem alcançar a vice-liderança. Mas estariam melhor se não tivessem perdido três pontos por escalar umjogador irregular nas Eliminatórias para a Copa de 2022. Contudo, a Venezuela está com o sinal vermelho ligado. Após um bom início, teve tropeços e caiu para o 8º lugar, fora da zona de classificação e da repescagem para o Mundial, que será nos EUA, Canadá e México.

Onde assistir

O Canal SporTV transmite a partir das 18h (de Brasília).