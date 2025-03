Dybala vai passar por cirurgia para tratar de problema muscular

No último domingo (16), o jogador veio do banco de reservas onde sua equipe, a Roma, duelou com o Cagliari pelo Campeonato Italiano. Apesar da substituição onde entrou na vaga de Matías Soulé ocorrer já aos 25 minutos do segundo tempo, Dybala ficou pouco tempo em ação. Isso porque, após sentir dores na região lesionada, ele saiu apenas dez minutos depois de entrar.

“Antes de mais nada, quero agradecer, do fundo do meu coração, o amor e o apoio que vocês sempre me dão. (…) Embora eu vá ficar fora dos gramados por um tempo, continuarei apoiando meus companheiros de Roma nesta fase crucial do campeonato e nossa seleção, como um torcedor. Voltarei em breve, ainda mais forte, eu prometo“, disse o avante de 31 anos em parte de seu comunicado.

Em relação aos confrontos de março das Eliminatórias para a Copa do Mundo, o selecionado argentino enfrenta diversos problemas no setor ofensivo. Além da lesão carente de cirurgia de Dybala, Lionel Messi e, mais recentemente, Lautaro Martínez também estão no departamento médico.

Desse modo, a tendência é que o trio mais avançado, contra o Uruguai, na próxima quinta-feira (21), seja composto por Nico González, Giuliano Simeone e Julián Álvarez.